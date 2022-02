A la Une .. Macron fait le plein de soutiens à La Réunion

Alors qu'il ne s'est pas encore déclaré candidat pour un second mandat, le président de la République Emmanuel Macron fait malgré tout le plein de soutiens dans l'île. Peu avant son départ de l'île, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, s'est entretenu hier soir avec de nombreux élus de premier plan issus de différents bords politiques. Par SI - Publié le Mercredi 16 Février 2022 à 16:15

Cette rencontre informelle, lancée à l'initiative du comité de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron, le CREM, dans un restaurant de l'Est dionysien, n'était pas un meeting LREM mais bien une rencontre "pour définir clairement les contours d'une campagne éclair sur le terrain", nous livre l'un des convives. Un rendez-vous également destiné à aborder l'organisation de la campagne, la création de nouveaux groupes de soutien dans les communes et bien sûr le bilan du quinquennat. En revanche, rien sur une possible venue à La Réunion d'Emmanuel Macron et/ou de son Premier ministre Jean Castex.



Parmi les personnalités présentes : des responsables politiques comme Patrice Selly, Richard Nirlo, Ramata Touré, Bachir Valy, Michel Vergoz, Serge Hoareau, Jean-Marie Virapoullé, Mathias Dassot, Ranjit Camalon, mais aussi des personnalités issues du monde économique comme Pascal Thiaw Kine, Alain Auriol ou encore Eric Leung, salué à de nombreuses reprises par le ministre "pour sa capacité de cohésion avec les différents acteurs du territoire", poursuit notre source.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Sébastien Lecornu s'est fait désirer par ces derniers puisque la rencontre, prévue à 18h, a finalement débuté aux alentours de 19h45. Pendant près d'une heure, le ministre des Outre-mer n'a cessé de vanter le bilan d'Emmanuel Macron, rappelant par exemple que le taux de chômage à La Réunion avant l'arrivée de l'actuel locataire de l'Elysée était de 24% contre 16% aujourd'hui et que son grand objectif était de parvenir au même taux de chômage qu'en métropole.



Un exercice d'équilibriste pour Sébastien Lecornu qui devait les convaincre du bien-fondé de leur choix alors même qu'Emmanuel Macron ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat.



Le ministre a malgré tout salué la présence à cette rencontre de personnalités qui ne s'entendaient pas à première vue sur le plan politique mais capables "de jouer la carte de l'union au soir du second tour".