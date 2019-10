A la Une . Macron face au défi migratoire à Mayotte Mayotte a connu l’an dernier une crise sociale profonde qui s’est matérialisée par quatre mois de manifestations et de blocages de routes. Au coeur de l’exaspération des Mahorais figurait leur attente en matière de sécurité, alors que leur île est le théâtre d’arrivées massives de clandestins.

Les chiffres rendus publics par la préfecture de Mayotte le 19 juillet dernier donnent un aperçu du défi auquel doivent répondre sur place les forces de l’ordre et la justice. Le président de la République s'en rendra compte ce mardi lors de sa seule journée de visite largement consacrée à la question de l'immigration clandestine.



Au 1er semestre 2019, 14455 étrangers en situation irrégulière ont été éloignés de l’île de Mayotte, soit une augmentation de 122 % par rapport au 1er semestre 2018.



Sur cette même période, 80 personnes ont été reconduites par jour en moyenne, contre 36 au premier semestre 2018 et 77 au premier trimestre 2019. Outre le niveau des reconduites, leur régularité donne la mesure du problème : pour la première fois sur six mois consécutifs, Mayotte a enregistré plus de 2000 éloignements mensuels, selon la préfecture.



Mayotte a aussi eu droit à des arrivées de Sri-lankais



L’existence de réseaux de trafiquants est le corollaire à l’arrivée de ces clandestins dans le 101e département français. Ainsi, 107 passeurs ont été interpellés au premier semestre 2019 contre seulement 48 au premier semestre de l’année 2018, ce qui représente une augmentation de 123 %.



En juin 2019, 12 puis 2 ressortissants sri-lankais ont été reconduits à la frontière quelques jours après leur arrivée. Mais les coopérations policières mises en œuvre avec les Comores avec la présence d’un expert français détaché auprès du Ministère de l’Intérieur) portent leurs fruits », mentionnait la préfecture. 7 ressortissants sri-lankais arrivés par voie aérienne le 17 juin 2019 ont fait l’objet d’un refus d’entrée par les autorités comoriennes.



Sur le deuxième trimestre de l’année 2019, la délinquance générale progresse de +8,99 % par rapport à la période de référence 2018, avec 2035 faits contre 1867 au deuxième trimestre 2018.



Concernant les atteintes volontaires à l’intégrité physique, elles progressent de +5,1 % (+76 faits) sur le premier semestre 2019. Cette hausse est principalement due à l’augmentation des violences physiques non crapuleuses qui progressent de +12,2 % soit 91 faits de plus (834 contre 743 en 2018) mais également de l’augmentation des violences sexuelles et des violences dans la sphère familiale. Les violences crapuleuses, en revanche, ont diminué de -20,3% (-82 faits) sur le premier semestre recensant 322 faits contre 404 au premier semestre 2018.



Cette tendance s’observe également sur le deuxième trimestre de l’année 2019 qui enregistre une hausse de +15,48 % (+105 faits) des atteintes volontaires à l’intégrité physique portant à 783 le nombre de faits recensés sur la période contre 678 en 2018 dont une augmentation de +20 % (+74 faits) des violences physiques non crapuleuses, (428 faits au deuxième trimestre 2019 contre 354 en 2018).



Les cambriolages d’habitation enregistrent la plus forte baisse



Les atteintes contre les forces de l’ordre diminuent de -10,5 % sur l’ensemble du territoire au premier semestre 2019 (85 faits contre 95 en 2018) mais demeurent cependant marquées par une plus grande violence. Ces atteintes contre les forces de l’ordre se concentrent principalement sur le 2e trimestre qui enregistre une augmentation de +23,53 % (42 faits contre 34 sur la période de référence 2018).



La diminution des atteintes aux biens se confirme, avec une régression de -9,4 % sur l'ensemble du territoire au premier semestre 2019 (2123 faits constatés contre 2344 à la même période en 2018). Cette tendance favorable s'observe également sur le deuxième trimestre de l'année qui enregistre un recul de -9,14 % (934 faits contre 1028 sur le deuxième trimestre 2018). De même, la baisse des cambriolages se poursuit de manière soutenue, avec une diminution de -29,1% sur le premier semestre 2019 (346 faits contre 488 sur la même période en 2018) et de -25 % sur le deuxième trimestre de l'année (168 faits contre 224 en 2018). Ce sont les cambriolages d'habitation qui enregistrent la plus forte baisse (-40%). L'activité judiciaire des services a légèrement baissé au premier semestre 2019, avec une diminution de -2,82 % de mis en cause (1960 contre 2017 en 2018).







