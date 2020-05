Courrier des lecteurs Macron et les chamailleurs

Notre petit président de la République, dans son allocution du 1er mai, a évoqué le coté "chamailleur" des manifestations lors de la fête des travailleurs. Peut-être faisait-il allusion au comportement de son ami et protégé Alexandre Benalla, pris en flagrant délit de tabassage de manifestants le 1er mai 2018. Mais plus certainement, il s'adressait aux manifestants eux-mêmes.



Les défilés du 1er mai, célèbrant les travailleurs du monde entier, sont porteurs de revendications claires relatives à l'ensemble des secteurs d'activité de notre société. Alors, chamailleurs ceux qui exigent des moyens supplémentaires pour l'hôpital public? chamailleurs ceux qui se battent contre le démantèlement des services publics? chamailleurs ceux qui revendiquent de meilleurs salaires, une meilleure répartition des richesses qu'ils créent? chamailleurs ceux qui aspirent à se loger et à vivre décemment? chamailleurs ceux qui défendent notre système de retraite par répartition et notre sécurité sociale? chamailleurs ceux qui demandent tout simplement un emploi?



Tous ces chamailleurs sont en lutte pour sauver et dévolopper un modèle social que Macron et sa clique s'acharnent à détruire méthodiquement.



Alors camarades chamailleurs, adressons à notre petit président cette supplique prononcée par un de ses non moins glorieux prédécesseurs : "Casse toi pauvre c..".



Pierrick OLLIVIER, Sainte-Marie