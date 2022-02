Courrier des lecteurs Macron et Poutine, des alliés objectifs?

Par Ary Yee Chong Tchi Kan - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 10:18

Le 28 décembre 2021, j’avais titré sur le déclin américain. Le phénomène s’accentue à une vitesse incroyable.



Le monde entier retient son souffle devant la quantité de détails distillés sur la prochaine invasion de l’Ukraine. La Russie sait que c’est un mensonge mais sa parole est inaudible devant le conditionnement de l’opinion.



Il a suffit que la diplomatie russe demande de coucher sur papier les prétentions des Etats Unis et de l’Otan à la « sécurité de toutes les parties » pour que l’opération de présenter la Russie comme un ogre a fait pchitt. Interpelés publiquement, ils ont fini par répondre à la Russie « en secret ». Les 2 réponses ont fuité dans le journal « El Pais », le 2 février. Les Etats-Unis et l’Otan ont fini par reconnaître la véracité des documents et leurs contenus. Ils sont d’accord de discuter la proposition russe de « l’indivisibilité de la sécurité » ainsi que de son interprétation.



Dans l’utilisation de l’arme médiatique, c’est un véritable cadeau offert à la Russie. Les conséquences stratégiques sont désormais irréversibles. Le lendemain, un journaliste américain Matt Lee demande au porte-parole Ned Price, d’avancer ses sources quand il accuse Moscou de préparer l’invasion de l’Ukraine, à partir d’un faux montage. Chacun peut vérifier le désastre pour la diplomatie américaine. Elle n’est plus crédible.



Macron s’est engouffré dans la brèche. Il va rencontrer tout à l’heure Poutine, en personne et en tête à tête. Il ne peut pas échouer, s’il veut marquer l’histoire. Pour cela, il lui suffira de dire exactement ce que Poutine lui aura déclaré, sans filtre. La sécurité est une et indivisible. En 2019, Macron avait déclaré que « l’Otan est en état de mort cérébrale ». Normal, il est pour une force militaire de l’Union Européenne. Macron et Poutine : des alliés objectifs? La conférence de presse conjointe qui se tiendra dans quelques heures va mesurer le nouvel état du déclin des Etats-Unis.