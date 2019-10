Courrier des lecteurs Macron est venu et il est parti.. "veni vidi vici"

Pendant ce temps, volcan la pèté, il était encore sur le tarmac. Las des éruptions à répétition et des dates qui se superposent j'appelle celle-là "la coulée Macron" procédé pour soulager la mémoire. Les dates sont rébarbatives pour moi et n'offrent à mes yeux que peu d'intérêt pour la bonne intelligence des choses.



Plus sérieux! J'ai peu suivi le déroulé de son séjour, c'est mon coté snob de bouder les médias en liesse, et ne pas participer aux conneries de la populace. On a beau s'en protéger il en reste quand même quelque chose.



De ce peu, il n'en ressort pas moins que j'ai trouvé les propos du Président musclés et dans la bonne tonalité par rapport aux défis. Son dernier discours dans le sud, face aux planteurs, redéfinissant la conduite à adopter, dans la diversification plutôt que de rester dans une agriculture coloniale est de bon ton.



L'Ile Maurice l'a adoptée depuis longtemps. Des propos structurants qui ne flattent pas forcément et même à rebrousse poil! Qui s'en plaindra?



Ça fait pas de moi, un macroniste de la dernière heure, alors que je ne lui ai pas accordé ma confiance au départ... préférant l'abstention. Pas sûr que j'ai changé. Mon instinct m'oblige toujours à mesurer les résultats. Mais l'honnêteté intellectuelle oblige. Carl Joseph Lu 221 fois







