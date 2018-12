Macron démission ? Oui, mais !

Sur toutes les lèvres des gilets jaunes : « Macron démission » !



Peut-être la solution, mais peu envisageable.



Macron est orgueilleux et n’a pas le courage d’un de Gaulle. Macron s’est enferré dans l’idée que seul lui est le messie et que le monde a besoin de lui. Il est incompris des français, Mais bientôt , la France lui sera reconnaissante ! Ce gamin fait son caca nerveux et mène notre pays droit dans le mur.



Alors il doit réagir face au peule qui gronde ! Ce peuple abusé qui réclame son départ, celui du gouvernement , et la dissolution de l’Assemblée ! C’est mal connaître le petit. Mais il va devoir réagir ! Alors, lui partir ? il ne faut pas y compter . Qu’il se sépare de son premier ministre ? Possible ! qu’il dissolve l’assemblée ? Impossibl , parce que il se priverait de sa majorité présidentielle. Bref, Manu est dans l’impasse…et nous aussi ! Si Bernard Larcher était, par la Constitution, Président intérimaire, en cas de vacance du pouvoir, cela serait provisoire. En cas de nouvelles élections présidentielles, il n’y aurait personne de poids à Droite comme à Gauche pour satisfaire les français. Emmanuel Macron s’y est suffisamment employé.



Une solution batarde : la cohabitation avec une Assemblée renouvelée et trois candidats potentiels au poste de 1er ministre : Mélanchon, Marine Lepen, Vaucquiez !



Je nous souhaite de bons jours à venir.