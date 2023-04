A la Une . Macron annonce une hausse de salaire pour les enseignants pouvant aller jusqu'à 500 euros

Emmanuel Macron a annoncé une augmentation de salaires pour tous les enseignants en France. Cette hausse s'élèvera entre 100 et 230 euros nets par mois et pourra grimper jusqu'à 500 euros par mois en cas de nouvelles missions volontaires. Par NP - Publié le Jeudi 20 Avril 2023 à 16:41

Lors de sa visite dans un collège de Ganges, dans l'Hérault, le président de la République a évoqué la nécessité de mieux reconnaître et mieux rémunérer les professeurs. Emmanuel Macron a annoncé une hausse de salaire de 100 à 230 euros nets par mois pour tous les enseignants, quelle que soit leur fonction, accompagnée d'une augmentation liée à de nouvelles missions facultatives. Cette hausse pourra atteindre un total de 500 euros par mois pour certains enseignants.



"Le salaire de base sera augmenté pour tous les enseignants, sans condition, afin de porter le revenu de chacun au-dessus de 2.000 euros", a-t-il expliqué lors de sa visite au collège Louise-Michel, où il a rencontré des professeurs et des élèves.



"En plus de cela, il y aura une augmentation de la rémunération à tous les niveaux de la carrière, y compris pour les enseignants en milieu ou en fin de carrière. Cette augmentation de salaire sera comprise entre 100 et 230 euros par mois, sans obligation de travailler davantage ou d'assumer des tâches supplémentaires, et sera valable pour tous les enseignants."



En outre, la partie variable de la rémunération, liée à de nouvelles missions volontaires, sera ajoutée à cette augmentation du salaire de base. "Cela permettra de payer davantage chaque mois, ce qui pourrait conduire certains enseignants à toucher jusqu'à 500 euros de plus par mois", a-t-il ajouté.