A la Une ... Macron annonce la création d'une Fondation pour la mémoire de l’esclavage

Le président de SOS Racisme et les responsables d'autres associations avaient demandé ce matin au chef de l'Etat de s'engager à créer un Musée de l'Esclavage au coeur de Paris. Quelques heures plus tard, le président de la République y a répondu par la négative.



Dans un post publié sur Facebook alors qu'il s'apprêtait à commémorer le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France au Panthéon, le chef de l'Etat a expliqué qu"un tel établissement existait déjà en France: Le Mémorial ACTe", inauguré en 2015 par François Hollande en Guadeloupe.



"Situé dans la France des Outremers, sur les lieux mêmes où les esclaves ont vécu, souffert et résisté, il œuvre de manière exemplaire depuis son ouverture à la préservation de cette mémoire et à la promotion des expressions culturelles liées à cette histoire. Il a vocation à être le maillon essentiel d'un réseau en Europe, dans la Caraïbe, l'Afrique et les deux Amériques", a-t-il écrit.



Emmanuel Macron, selon qui "le temps des actes" est arrivé, annonce cependant qu'il soutient la construction dans le Jardin des Tuileries -au coeur de Paris- d'un "mémorial national qui rende hommage à ces victimes". Il complétera notamment la statue "Le Cri, l'Ecrit" inauguré en 2007 par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy qui commémore l'abolition de l'esclavage dans le Jardin du Luxembourg et autour duquel se réunissent tous les ans diverses personnalités pour fêter l'abolition. .



Enfin, le président de la République confirme l'engagement pris par François Hollande le 10 mai 2017 en sa présence. Il a annoncé la création d'une Fondation pour la mémoire de l'esclavage. "Elle sera logée à l'Hôtel de la Marine où l'abolition de l'esclavage fut décrétée le 27 avril 1848. Elle sera dotée de moyens humains et financiers mais aussi scientifiques pour mener des missions d'éducation, de culture, de soutien à la recherche et aux projets locaux", précise Emmanuel Macron.



Comme prévu, elle sera présidée par Jean-Marc Ayrault qui, en tant que maire de Nantes avait poussé pour la création dans sa ville d'un grand mémorial de l'abolition de l'esclavage.



"La Fondation aidera également à replacer l'esclavage dans le temps long de l'Histoire de la France, du premier empire colonial français à nos jours, car il est impossible de parler de la France d'aujourd'hui sans parler de son passé colonial, sans dire en particulier le rapport singulier qu'elle entretient avec le continent africain, cette relation complexe et profonde qui est devenue une part inaliénable de nos identités respectives", a-t-il également ajouté.



"Enfin, la Fondation devra porter partout l'engagement de la France pour la liberté car l'esclavage n'a pas disparu et il reste encore aujourd'hui des abolitions à gagner", a-t-il affirmé.



À la suite de cette déclaration, SOS Racsime a réagi dans un communiqué, estimant que, certes la mise en œuvre d'un mémorial est "une bonne nouvelle", mais que le refus de la création d'un musée est décevant. "Qui peut croire que les Français, et notamment les scolaires, feront massivement le déplacement vers Pointe-à-Pitre pour visiter le Mémorial Acte?", conclut SOS Racisme dans son communiqué. Pierrot Dupuy Lu 143 fois





Dans la même rubrique : < > SDIS974 : Déluge d'interventions et d'appels pendant et après Fakir [L'édito de Pierrot Dupuy] Gilbert Annette ne se fait pas que des amis chez les policiers !