Macron a-t-il chanté avec l'ultra-droite ?

Une vidéo fait le buzz sur internet où l'on voit le président de la République chanter une chanson pyrénéenne dans les rues de Paris avec un groupe de chanteurs. Une situation qui provoque un malaise puisqu'ils ont utilisé une application mobile, financée par l'État, où sont recensés des chants du IIIe Reich et du fascisme italien. Par GD - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 10:34

Après son allocution présidentielle du lundi 17 avril, Emmanuel Macron et son épouse sont sortis dans les rues de Paris. Interpellé par un groupe d'individus qui chantaient, le chef de l'État les a accompagnés sur "Le Refuge", d’Edmond Duplan, un chant pyrénéen. Une scène qui va provoquer plusieurs polémiques.



La première porte évidemment sur le moment où s'est déroulée cette séquence. Alors que le pays connaît une crise sociale de grande ampleur, voir le président s'offrir un moment récréatif après son allocution n'est pas du goût de tous.



Mais c'est surtout la personnalité des individus et l'application mobile utilisée qui provoquent un tollé. Les chanteurs font partie du chœur Saint-Longin, qui se définit comme un ensemble vocal parisien. Ces derniers affirment chanter leur foi à travers un répertoire sacré et leur amour du pays par des chants régionaux. Un répertoire qui est justement au cœur des débats.



Car pour faire chanter le président, le groupe a utilisé l'application "Canto", qui ne s'est pas privée de diffuser la vidéo. Cette application a pour but de "protéger, valoriser et transmettre la mémoire du chant populaire et traditionnel" en regroupant des chansons populaires.



Néanmoins, l'application propose des chansons qui sont loin d'être juste grivoises ou paillardes. On y retrouve des chants nazis, des phalanges espagnoles de Franco ou encore du mouvement fasciste Primo de Rivera.



Un répertoire loin d'être anodin, d'autant plus que Canto a obtenu 40.000 euros de subvention de la part du ministère de la Culture.

🔴 Quelques minutes après #allocutionpresidentielle, Emmanuel Macron a été filmé en train de chanter "Le Refuge", dans les rues de Paris, au milieu d'un groupe de soutien de l'application Canto pic.twitter.com/lUZJXZULNZ

— Nicolas Boutin (@NicolasBoutin11) April 18, 2023