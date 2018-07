Macron: "Un pays ne peut pas réussir quand seuls quelques uns réussissent"

Emmanuel Macron a réuni hier les patrons des 100 plus grandes entreprises françaises à l'Elysée pour les appeler à renforcer l'apprentissage et les embauches dans les quartiers en difficulté.



Le président s'est félicité que les 30.000 offres de stages de classe de 3ème promises dans son discours sur la politique de la ville en mai étaient déjà trouvées pour être proposées aux jeunes l'an prochain.



Outre les 15.000 stages dans les services de l'État, les entreprises en offriront 15.000 autres, dont 1.500 pour BNP-Paribas, 600 pour Accor ou 1.300 pour la fédération du Bâtiment Travaux publics.



"Un pays ne peut pas réussir quand seuls quelques uns réussissent", a expliqué le chef de l'État en concluant cette réunion baptisée "La France, une chance. Les entreprises s'engagent".



Le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, et le secrétaire d'État Julien Denormandie doivent faire un point d'étape de la stratégie gouvernementale pour les quartiers en difficulté au conseil des ministres ce matin, près de deux mois après le discours présidentiel sur la politique de la ville..