A la Une . Macron - Le Pen : Ce qu'ils proposent aux Français

À deux jours du second tour de cette élection présidentielle 2022 opposant le président sortant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, retour sur les programmes proposés par les deux candidats. Pouvoir d'achat, environnement, fiscalité, retraites, international, défense, salaires, Smic, Outre-mer... Comparons les grandes thématiques défendues par les deux finalistes à deux jours de ce scrutin décisif. Par NP - Publié le Vendredi 22 Avril 2022 à 16:11

Marine Le Pen : Instauration de l'uniforme au primaire et au collège / Vidéosurveillance généralisée / Revalorisation du salaire des enseignants / Interdiction du port du voile par les accompagnantes scolaires.



Emmanuel Macron : Orientation dès la 5e / Rémunération au mérite des enseignants / Grande réforme du lycée professionnel pour favoriser l'alternance / Instauration de 30 minutes de sport en primaire et de 2h supplémentaires par semaine au collège.



Marine Le Pen : Accent mis sur le nucléaire, l'hydrogène et l'hydraulique et interdiction des projets éoliens (démantèlement du parc existant et fin des subventions à la filière) / Sortie du marché européen de l'électricité.



Marine Le Pen : 80% de produits français dans les cantines / Interdiction des importations ne respectant pas les normes françaises / Interdiction de l'abattage des bêtes sans étourdissement / Interdiction d'utiliser les terres agricoles pour des projets d'urbanisation. Emmanuel Macron : Loi d'orientation et d'avenir pour assurer le renouvellement des générations, la formation et l'installation des jeunes agriculteurs / Investissement massif dans l'innovation / Plantation de 140 millions d'arbres d'ici 2030.

Marine Le Pen : Baisse de la TVA à 5,5% sur le carburant et l'énergie / exonération d'impôt sur le revenu pour les actifs de moins de 30 ans / Suppression de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et création d'un impôt sur la fortune financière (IFF) / Baisse de 15% du prix des péages / Suppression de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et des impôts sur la production / Prêts à taux 0 pour les jeunes ménages / Rétablissement de la demi-part pour veuves et veufs / Suppression de l'impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs de moins de 30 ans pendant 5 ans / Création d'un ministère de la lutte contre les fraudes.



Emmanuel Macron : Baisse d'impôts de 15 milliards par an / Prestations sociales versées directement à la source / Baisse d'impôts sur le revenu pour les couples vivant ensemble / Mise en place d'une taxe carbone aux frontières de l'UE / Baisse des charges pour les indépendants (pour ceux gagnant l'équivalent du SMIC, le revenu augmentera de 550 euros) / Pas d'impôt sur la succession jusqu'à 150 000 euros par enfant et aucun impôt jusqu'à 100 000 euros pour les autres membres de la famille / Maintien de l'impôt sur la fortune immobilière / Impôt sur les sociétés : suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) / Maintien de la remise de 18 centimes par litre de carburant si les prix poursuivent leur envolée.



Marine Le Pen : Suppression du droit du sol / Mettre fin à la naturalisation par le mariage et au regroupement familial / Obtention de la nationalité française uniquement par la filiation ou par mérite.



Emmanuel Macron : Renforcer les frontières européennes dans le cadre de la réforme de Schengen / Mise en place d'une force des frontières nationale / Poursuite de la refonte de l'organisation de l'asile et du droit au séjour / Expulsion des étrangers qui troublent l'ordre public.



Marine Le Pen : Quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN / Les lois européennes ne devraient pas surpasser les lois françaises / S'opposer aux traités de libre-échange /



Emmanuel Macron : Rester dans le commandement militaire intégré de l'OTAN /



Marine Le Pen : Mise en place de la proportionnelle / Mise en place d'un septennat non-renouvelable / Mise en place d'un référendum d'initiative populaire à partir de 500 000 signatures.



Emmanuel Macron : Réflexion pour un retour à un septennat / Mise en place d'une dose de proportionnelle lors des élections législatives / Mise en place d'un grand débat avec les citoyens.



Marine Le Pen : Mise en place d'une perpétuité réelle et rétablissement des peines planchers / Mise en place d'une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre / 85 000 places de prison d'ici 2027 / Doubler le nombre de magistrats / Recrutement de 7000 policiers et gendarmes / Budget de la défense porté à 55 milliards d'euros d'ici 2027.



Emmanuel Macron : Généralisation du service national universel / 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires et leur présence doublée sur la voie publique / Recrutement de 8500 magistrats / Réduction des délais d'application des peines / Tripler le montant de l'amende pour harcèlement de rue / Budget de La Défense porté à 50 milliards d'euros par an.



Marine Le Pen : Création d'un ministère d'État de la Mer et de l'Outre-Mer.



Emmanuel Macron : Lancement du "Plan autonomie alimentaire" dans les territoires ultramarins.



Marine Le Pen : Attribution d'un chèque-formation mensuel compris entre 200 et 300 euros pour les employeurs, leurs apprentis et les alternants / Permettre aux entreprises une hausse des salaires de 10%, exonérée de cotisations patronales, jusqu'à 3 SMIC / Privatisation de l'audiovisuel public et suppression de la redevance télé / Versement d'un complément de salaire compris entre 200 et 300 euros pour les jeunes étudiants salariés qui valident leurs examens.



Emmanuel Macron : Conditionner le versement du RSA à une activité permettant l'insertion / "Prime Macron" triplée / Suppression de la redevance télé / Proposer la location de voiture électrique à longue durée / Revalorisation de l'allocation de soutien familial (ASF) de 116 à 174 euros par mois et par enfant.



Marine Le Pen : maintien à 62 ans (60 ans pour les carrières longues) / indexation sur l'inflation / régimes spéciaux maintenus / Pension de 1000 euros mensuels minimum.



Emmanuel Macron : départ à 65 ans (62 ans pour les carrières longues) / indexation sur l'inflation / régimes spéciaux supprimés pour les nouveaux entrants / Pension de 1100 euros mensuels minimum.



Marine Le Pen : Mise en place d'un plan d'urgence de milliards d'euros pour la santé / Création de 10 000 places supplémentaires dans les Instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi) / Suppression des ARS / Revalorisation des salaires du personnel soignant (2 milliards d'euros sur 5 ans) / IVG : le délai légal passe à 12 semaines contre 14 semaines.



Emmanuel Macron : Développement de la téléconsultation / Recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants supplémentaires dans les Ehpad / Maintien du délai de l'IVG à 14 semaines.