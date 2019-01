National Macron: "Certains parlent au nom du peuple et ne sont que les porte-voix d'une foule haineuse" Dans un contexte social tendu, et avec le retour en lumière d'Alexandre Benalla, les traditionnels voeux du président de la République étaient particulièrement attendus.

Emmanuel Macron s'est montré déterminé à poursuivre sa politique, avec des mots très durs pour le mouvement des Gilets Jaunes.

Cette fois, pas de problème d'éclairage ou de cadrage approximatif, c'est en pleine lumière et debout qu'Emmanuel Macron s'est adressé hier soir aux Français.



Un discours très attendu, comme une réponse aux milliers de Gilets Jaunes qui manifestent inlassablement, réclamant un changement radical de gouvernance. Il n'a jamais cité les Gilets Jaunes, mais son discours était clairement axé sur ce qu'il a appelé "de grands déchirements", reconnaissant qu'"une colère a éclaté, qui venait de loin".



Le président a tout d'abord fait l'éloge des réformes qu'il met en place, assurant qu'elles vont améliorer le fonctionnement des hôpitaux, du travail, du chemin de fer et de l'enseignement. Autant de réformes que de contestations au sein des corps de métiers évoqués par le chef de l'Etat, en préambule de son discours enregistré quelques heures avant sa diffusion. Pour autant, Emmanuel Macron l'affirme, le gouvernement doit poursuivre le travail amorcé, et réviser notamment l'indemnisation du chômage, afin "d'inciter à une reprise plus rapide du travail".



Quant aux raisons de la colère exprimée depuis maintenant près de deux mois, Emmanuel Macron explique qu'elle est due à un sentiment d'injustice, d'insécurité culturelle liée à la mondialisation, à la complexité d'un "système administratif manquant de bienveillance". Il évoque un "malaise en occident", précisant que l'ordre international hérité de la fin de la seconde guerre mondiale est "remis en cause par de nouvelles puissances et malmené par certains de nos alliés". Emmanuel Macron prédit la fin du "capitalisme néolibéral et financier trop souvent guidé par le court terme et l'avidité de quelques uns". Il estime que la France a un rôle a jouer dans la construction d'un "nouveau monde".



Le président de la République a émis trois voeux pour 2019: la vérité, la dignité, l'espoir.



La vérité: Emmanuel Macron exhorte les Français à se confronter au réel, fustigeant au passage les rumeurs et manipulations diverses, en référence à la loi dite des "fake news", censée empêcher la publication de fausses informations. On se rappelle que le chef de l'Etat a signé, quelques jours avant le début du mouvement social, un accord avec le patron de Facebook Mark Zuckerberg. Il s'agit de la mise en place d’un groupe de travail commun avec Facebook, dans lequel des représentants des autorités françaises pourront accéder aux outils, aux méthodes et au personnel du réseau social.



La dignité: Le chef de l'Etat a évoqué le sentiment de déconsidération d'une partie de la population, en particulier les mères célibataires, les agriculteurs et les retraités. En réponse à ce sentiment de déconsidération, Emmanuel Macron propose une meilleure éducation populaire (faisant référence à la réforme du lycée et à Parcoursup) et en appelle au "sens de l'effort et du travail".



"La dignité, c'est aussi le respect", poursuit le président. "J'ai vu ces derniers temps des choses impensables et entendu l'inacceptable. Certains prennent la liberté de parler au nom du peuple, mais lequel, d'où, comment? N'étant en fait que des porte-voix d'une foule haineuse.", ainsi Emmanuel Macron qualifie-t-il les Gilets Jaunes. Avant de préciser "qu'ils (les gilets jaunes, ndlr) s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels."



Emmanuel Macron assure que "notre liberté requiert un ordre républicain", il assure que cet ordre "sera assuré sans complaisance". Les manifestants, qualifiés par Emmanuel Macron d'homophobes, xénophobes, antisémites et autres joyeusetés, sont donc prévenus.



L'espoir: Le président voudrait redonner l'espoir au Français. L'espoir d'une nouvelle Europe, d'un avenir commun. Il rappelle à cette occasion l'échéance prochaine des élections européennes, égrenant le programme LREM à venir. Il annonce d'ailleurs qu'il va "proposer un projet européen renouvelé dans les prochaines semaines"., afin, dit-il, d'en finir avec le sentiment d'impuissance. Ainsi est évoqué le projet d'armée européenne, cher au président de la République, mais aussi la justice fiscale, ainsi qu'une "réponse commune aux migrants".



En appelant au patriotisme des Français, Emmanuel Macron a conclu en se disant "fier de notre beau pays, fier de toutes les Françaises et tous les Français", affirmant être "au travail".





