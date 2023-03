"Macron : l’arrogance sans limite !"

Une fois de plus, le président de la République, Emmanuel Macron nous a offert un triste spectacle qui n’a servi à rien.

Emmanuel Macron est un menteur. Il avait dit au peuple qu’il voulait un vote concernant cette réforme des retraites. Nous l’avons vu, le président de la République a trahi le peuple.



Le passage en force de ce texte piétinant tout le processus démocratique ; voler 2 ans de vie à l’ensemble des citoyens français déjà fortement impacté par l’inflation, Emmanuel MACRON menace la paix dans notre pays. C’est une déclaration de guerre au peuple.



Cet après-midi, Macron a parlé pour ne rien dire si ce n’est que pour souffler sur les braises de la colère légitime des citoyens, provoquer les grévistes et défier la population. Il n’a fait que confirmer qu’il est contre le peuple.



D’autant plus méprisant que 9 petites voix ont manqué à l’Assemblée Nationale pour que le gouvernement ne tombe.

Une telle arrogance est affligeante : oser affirmer : « la foule n’a pas de légitimité face au peuple qui s’exprime à travers ses élus » alors que le pays est entrain de s’embraser du fait de sa seule responsabilité, relève de l’inconscience ou de la folie !

L’illégitimité n’est pas de la foule mais bien de ce président et de ce gouvernement.



Aveugle et sourd, il annonce vouloir promulguer cette réforme avant la fin de l’année estimant qu’il n’existe pas d’autres solutions. Il oublie sûrement de taxer ses amis les profiteurs de crises, les fraudeurs fiscaux, les plus riches du pays.



Le roi menteur est allé jusqu’à dire que l’intersyndicale et les oppositions n’ont fait aucune proposition !



Alors que plus de 75% des actifs, 80% des français refusent cette réforme : Macron dit haut et fort qu’il a raison contre tout le monde ! Le roi a parlé !



Si Macron n’a pas peur de l’expression populaire : il doit redonner la parole au peuple par une dissolution de l’assemblée nationale ou un référendum !



Nous devons continuer la lutte car le peuple gagnera. Face à la censure de la macronie : amplifions encore plus la mobilisation ; imposons un 49-3 « de la foule », imposons : la censure populaire.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion