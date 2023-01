National Macabre découverte dans les canalisations d'un immeuble près de Lyon

La tranquillité d'un immeuble d'habitation de Saint-Priest, dans la métropole lyonnaise, a été brisée mardi soir lorsque des restes humains ont été découverts dans les canalisations. Par JC Robert - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 15:58





Il était environ 20 heures lorsque l'entreprise de plomberie a été sollicitée pour effectuer cette tâche, mais c'est seulement vers 23h40 que l'alerte a été donnée. Les autorités ont rapidement été informées et les policiers qui sont arrivés sur les lieux ont découvert une scie électrique dans une poubelle située devant l'entrée de l'immeuble.



L'enquête a été confiée à la police judiciaire et le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour "homicide volontaire". Les analyses vont être réalisées pour tenter d'identifier la victime et de comprendre les circonstances de cette macabre découverte. Les morceaux de chair, des mains, un pied, ainsi que des vêtements ont été retrouvés par un plombier qui était venu déboucher les canalisations à la demande du propriétaire de l'immeuble rapporte actu17 Il était environ 20 heures lorsque l'entreprise de plomberie a été sollicitée pour effectuer cette tâche, mais c'est seulement vers 23h40 que l'alerte a été donnée. Les autorités ont rapidement été informées et les policiers qui sont arrivés sur les lieux ont découvert une scie électrique dans une poubelle située devant l'entrée de l'immeuble.L'enquête a été confiée à la police judiciaire et le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour "homicide volontaire". Les analyses vont être réalisées pour tenter d'identifier la victime et de comprendre les circonstances de cette macabre découverte.