Société Ma thèse en 180 secondes : Véronique Nomenjanahary et Tatiana Barbar, qualifiées pour la demi-finale nationale

Ces deux doctorantes de l'Université de La Réunion ont remporté respectivement le premier prix du jury et le prix du public. Elles représenteront La Réunion lors de la demi-finale nationale du concours "Ma thèse en 180 secondes" (MT180), à Paris fin mars. Par NP - Publié le Samedi 11 Mars 2023 à 09:33



Vendredi 10 mars, pour cette 8e édition du concours de vulgarisation scientifique "Ma thèse en 180 secondes", deux doctorantes se sont illustrées parmi les dix candidat·e·s et s'envoleront pour Paris pour la demi-finale nationale.

Comment expliquer l'établissement de la bactérie Ralstonia, responsable de la maladie du flétrissement bactérien chez les plantes, dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien ?". Véronique Nomenjanahary, du laboratoire Laboratoire Peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu tropical ( PVBMT ) a remporté le premier prix du jury avec sa prestation portant sur sa thèse "".

Tatiana Barbar, du laboratoire Laboratoire Processus Infectieux en Milieu Insulaire Tropical (Comment une bactérie dans l'intestin du moustique tigre limite-t-elle la transmission de la Dengue ?" et remporte quant à elle le prix du public et le deuxième prix du jury.



C'était la huitième édition de la finale régionale du concours MT180 que l'Université de La Réunion organisait, avec le soutien du CNRS et de France Université. Trois minutes, dix doctorant·e·s, plus de 500 personnes dans le grand amphithéâtre bioclimatique du campus du Moufia et des milliers de personnes en connexion sur les réseaux sociaux.