Courrier des lecteurs Ma réponse aux 50 sportifs et 500 artistes

Par Jean-Michel - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 14:25

Quel plaisir de voir 50 sportifs Français, mais « fiscalement Suisse ou Monégasques » venir nous dire pour qui voter ! N’est-ce pas Jo Wilfried Tsonga qui loue un studio en Suisse, juste pour avoir la nationalité ? Ou mieux Yannick Noah qui lui ne payait pas ses impôts, qui a eu un redressement fiscal de plusieurs millions d’euros et qui a obtenu une réduction de 1 million d’euros, parce que c’est Noah… Ça ne lui a même pas permis de payer la nurse de ses enfants qui l’a fait condamner aux prud’hommes pour non-paiement de salaire.



Et ce sont ces gens-là, qui veulent nous dire comment voter ?



Et notre ami, Dimitri Payet, signataire de la tribune appelant à faire barrage à Marine Le Pen, dis-moi Dimitri, je suppose que tu refuseras également d’aller au Qatar pour la coupe du monde de foot pour rester fidèle à tes idées, tu ne peux aller dans un pays qui ne respecte pas les droits de l’homme, qui finance l’islamisme et qui condamne à mort les homosexuels, non ? Tu iras ?



A vous les artistes Français, également « fiscalement Suisse, Monégasques, Irlandais, Anglais ». Dis-moi Charlotte Gainsbourg, tu vis à New-York depuis longtemps non ? Mais Pécresse t’a quand même versé une subvention de 600.000 € pour ton film, tu devrais lui rendre elle est dans le besoin la madame… Toi, Guillaume Canet qui avec ta femme voyage avec le président dans son avion, tu ne vas pas cracher dans la soupe.



Pourquoi ne vous a-t-on pas entendu lors des restrictions de liberté, du pass sanitaire, puis du pass vaccinal, pas entendu non plus lors des Gillets Jaunes se faisant tabasser et éborgner, ni lors de la décapitation de Samuel Paty, ni pour Mila…



Vous êtes 550 nantis, gavés jusqu’à la garde, morts de trouille à l’idée de perdre vos privilèges, vos subventions. Curieusement pas de pétitions pour défendre les citoyens qui se heurtent à la violence, à la misère, aux suicides de nos agriculteurs…



Vous, les « pétés de tunes », vous nous prouvez une seule chose : Macron est bien le président des riches, pardon, je rectifie, le président des très riches comme l’a précisé François Hollande.



BON VOTE !!!