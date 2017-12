Courrier des lecteurs Ma lettre au Père Noël !

Cher Papa Noël, Ou lé presque paré po alé ! Garde un coup si nancor inn tite place dan ot bertel po apporte, po toute sak mi aime, un tacon d’rêves et la rage po sobat po ki parvien ! Amène aussi inn tite zang’ d’envie d’aimer encore, po fé passe not chagrin et dépouak not douleur ! Par le fait’, ou pourrai aussi largue un vanne sentiments, rires, romances, trankilités, po défatigue not fonn’ker ! Oubli pa, en passant, tire malol dann zyeu dan toute bann’ kaparer ek gros jabot lé encore dan zot malokicité et embarre un bon coup sak i veu emmare a nou siouplé ! Tousala i pèserai pa tro lourd po ot zépaules, et i claircirai un bon peu not l’entourage ! Mi di a ou merci par avance po ot arrangement ! Joyeux Noël not toute Annick Lu 96 fois





