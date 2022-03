Courrier des lecteurs Ma femme a du crédit - Vidéo et débat

LBSJS-176 à Saint Denis à « Le Manguier»

Vendredi 11 Mars 2021 de 18h00 à 20h30

"Ma femme a du crédit"

par Bruno BOURGEON - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 09:35





Lulu est la femme de Sébastien Le Belzic. Journaliste installé à Pékin depuis 2007, il a décidé de filmer son quotidien pour comprendre en quoi cette révolution technologique et sociale impacte la vie de son épouse.



Effrayant, nous y sommes bientôt aussi, avec ce pass vaccinal dont on nous promet la disparition fin mars ? Le test est pourtant en cours avec le code pour le resto, le train, etc.



Ce qui nous rapproche dangereusement du crédit social. Il faudra défendre nos libertés, ou faire un trait définitif dessus. C'est un assez triste avenir, la fin d'une certaine « humanité ».



J'espère que ce reportage ouvrira les yeux de nos concitoyens. Venez en discuter ce vendredi 11 mars au restaurant Le Manguier. C’est l’occasion ou jamais d’un débat citoyen au sens propre du terme...



