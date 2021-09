"Ma Santé 2022" : La stratégie du gouvernement contre l’inégalité d’accès aux soins dans l’île

Le communiqué

CPTS ET MSP : QUELS BENEFICES POUR LA POPULATION ?

Contexte et enjeux

Les structures d’exercice coordonné , qui permettent une prise en charge complète des patients au sein

d’une équipe pluridisciplinaire, elles englobent les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et les

centres de santé (CDS) ;

des professionnels situés sur le même territoire, pour améliorer l’organisation des soins au bénéfice de toute une population.

L’ARS de La Réunion est chargée, avec ses partenaires, d’accompagner la création et la mise en œuvre de ces modes d’exercice coordonnés, engagés à l’initiative des professionnels de santé.



Quels sont les bénéfices pour les patients de disposer d’une CPTS ou d’une MSP?



Les CPTS regroupent les professionnels qui souhaitent s’organiser, à leur initiative, autour d’un projet de santé pour répondre à des problématiques communes spécifiques à leur territoire. Elles permettent une meilleure organisation des soins et une plus grande fluidité des parcours de santé pour le patient. Une CPTS peut proposer des solutions pour favoriser l’accès à un médecin traitant, mettre en place une organisation dédiée aux soins non programmés, améliorer les parcours de soins complexes, notamment pour les personnes en situation de fragilité.



Les MSP regroupent les professionnels constitués en équipe de soin pluridisciplinaire, qui souhaitent travailler en coordination sur la prise en charge de leur patientèle. Pour cela, l’équipe élabore des protocoles de soins communs qui permettent de structurer les parcours de soins complexes, par exemple ceux du patient diabétique ou de la personne âgée. Elles peuvent également mettre en place des programmes d’éducation thérapeutique ou de prévention. Au-delà des actions de prévention portées par la MSP et de l’organisation des soins non programmés, l’accueil en maison de santé permet un meilleur suivi du parcours de soins du patient sur des plages horaires très amples.



Déploiement des CPTS et MSP à La Réunion



L’ARS La Réunion s’est fortement engagée en faveur du déploiement des MSP et des CPTS, en partenariat avec l’Assurance maladie qui assure un soutien financier. Un appui est également réalisé par le Groupement des Maisons de Santé de l’Océan Indien (GMPSOI) pour les MSP et par Tip@santé pour les CPTS permettant aux équipes de se structurer pour construire un projet de santé cohérent avec les priorités de santé identifiées sur leur territoire.



Annoncé par le Président de la République en 2018, « Ma Santé 2022 » est le plan de transformation de notre système de santé. Parmi les mesures phares, cette stratégie nationale propose de créer dans chaque territoire un véritable projet de santé qui associe le plus grand nombre de professionnels de santé, libéraux, hospitaliers et médico-sociaux. L’exercice coordonné des professionnels de ces secteurs constitue ainsi un levier pour renforcer l’accès aux soins et assurer une présence soignante pérenne et continue.Pour améliorer la coordination des soins, les dispositifs se développent :