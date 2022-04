Communiqué "Ma Réunion Sociale et Solidaire" : Les élèves des lycées professionnels ont du talent

Le Jeudi 28 avril a eu lieu au lycée Vue Belle (Saint-Paul) le deuxième salon de l'économie sociale et solidaire : le salon MA RSS (Ma Réunion Sociale et Solidaire).

Le communiqué :



Les objectifs de ce salon sont de rapprocher les acteurs de l’ESS et les lycées professionnels, de donner du sens aux enseignements, de vivre les compétences. De sensibiliser les jeunes sur les enjeux du Développement durable, D’avoir une vision à long terme et de préserver notre planète pour les générations futures et De montrer l’importance du savoir-être dans les différents métiers. Les élèves montrent à travers les différents projets.



20 lycées professionnels ont présenté leurs projets devant les acteurs de l’ESS : des mutuelles, des fondations , des associations, des entreprises. Thierry Mesas représentant de la MGEN à ce salon est ravi de voir "que les élèves ont des ambitions entrepreneuriales qui respectent l’environnement, l’humain". Dans les ateliers ESS les élèves prennent des décisions et en assument la responsabilité. Ils poursuivent un but précis : devenir l’entrepreneur social de demain, ils peuvent mesurer et savourer eux-mêmes les fruits de leurs efforts, deviennent ainsi motivés et apprennent mieux.



Ce salon organisé par et pour les lycéens a permis de mettre en avant des sujets qui interpellent fortement lycéens comme le harcèlement, la sexualité, l’insertion, le recyclage. Un tel exercice permet de développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes et de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Cela fait appel au respect des valeurs communes comme l’éthique, l’engagement, le partage et la solidarité.



Les lauréats :



- Grand prix ESS Académique remis par la MGEN au lycée Boisjoli Potier

- Prix du développement durable remis par la MAIF au lycée François de Mahy

- Coup de cœur du jury remis par las société Youtell au lycée Langevin

- Prix de la créativité remis par la société MTPOI au Lycée de l’Horizon

- Le Prix de l’engagement citoyen remis par la GMF au lycée Schoelcher

- Le prix de l’environnement remis par la CPME au lycée BoisJoli Potier

- Prix collège remis par la CRESS au Collège de la Chatoire







