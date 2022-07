MOBILITÉ - Les dispositifs d’aides aux étudiants pour la prochaine session 2022/2023

La mobilité est au coeur du développement et des stratégies d’élévation des qualifications et d’insertion professionnelle.La Collectivité régionale a fait le choix de renforcer et compléter de façon volontariste sa politique, lutter contre les inégalités et favoriser la réussite du plus grand nombre. Dans le cadre de sa politique de mobilité, la collectivité met à la disposition des étudiants un ensemble d’aides et d’allocations afin d’accompagner les parcours de formation jusqu’au Master II, qui visent notamment à :– diversifier les cursus d’études à l’international et favoriser le rapprochement des étudiants réunionnais des bassins d’emploi porteurs ;– accompagner l’installation des étudiants ;– faciliter l’inscription ;– favoriser les pratiques professionnelles en vue d’une insertion professionnelle ultérieure.DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER :