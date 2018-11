MNS menacés, les postes de secours ferment sur les plages de Saint-Paul

La ville de Saint-Paul décide de fermer les postes de secours sur les plages du territoire communal à partir de ce mercredi 28 novembre 2018 en raison des menaces proférées à l’encontre des maîtres nageurs-sauveteurs (MNS) à Boucan Canot.



La baignade est donc strictement interdite et n’est plus surveillée aux Roches Noires et à Boucan avec des postes désormais fermés, le drapeau rouge hissé et les panneaux d’interdiction installés.



Pas de baignade surveillée non plus sur les trois autres spots de la zone balnéaire, à la Saline-les-Bains, derrière l’école du quartier, et à ceux de l’Hermitage, près du camping et à la passe.



N’oubliez pas: si vous souhaitez connaître les conditions de baignade des spots de la ville saint-pauloise, vous pouvez contacter le répondeur dédié vous indiquant la météo des plages au 02 62 45 46 46.



Suivez également cette actualité en vous connectant au site internet de la ville de Saint-Paul avec la rubrique «Météo des plages». Des webcams sont aussi en ligne afin de vous permettre de voir l’état des plages.