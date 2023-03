A la Une . MMA : Nassuf Mouhoudhoiri recherche des sponsors pour aller gagner une ceinture

Alors qu’il doit combattre le 18 mars prochain pour la ceinture des -70 kg au Shock N Awe en Angleterre, Nassuf Mouhoudhoiri recherche des sponsors pour financer son voyage. Un combat important pour lui qui, en plus du titre de champion, va influer sur la suite de sa carrière. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 6 Mars 2023 à 10:52

Pratiquant d’arts martiaux durant la moitié de sa vie, Nassuf Mouhoudhoiri est bien connu sur la scène réunionnaise. Champion de La Réunion et inter-île de boxe anglaise, vice-champion du monde de boxe thaï et champion de France de pancrace en 2019, son palmarès fait de lui l’un des meilleurs combattants de l’île.



Nassuf n’est plus remonté sur un ring depuis 2019 et s’apprête à faire son retour en grande pompe le 18 mars prochain. Il va affronter l’Anglais Kye Stevens en combat principal pour la ceinture des moins de 70 kg du Shock N Awe à Portsmouth.



Malgré une préparation physique et mentale poussée, Nassuf Mouhoudhoiri n’est pas dans les meilleures dispositions. En effet, il doit trouver le financement pour son entraîneur et lui afin d’aller combattre. L’organisation ne prenant en charge les billets qu’à partir de la métropole vers l’Angleterre. Le combattant est donc à la recherche de sponsors et partenaires pouvant l’aider.



Pour Nassuf, ce combat est "déterminant pour la suite de ma carrière. Beaucoup de gens vont regarder ce combat et m'en proposer".



Face à lui, Kye Stevens est un combattant favorisant le combat debout. Nassuf Mouhoudhoiri a parfaitement conscience que l’organisation l’a choisi afin de faire monter la carrière du britannique. "J’ai compris ça. Ils m’ont fait passer devant deux autres Français. Ils pensent que comme je viens des îles, ça va être tranquille. Mais ça ne va pas se passer comme ça", assure-t-il. Kye Stevens est prévenu.





