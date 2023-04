A la Une . MMA : Expedito Valin recherche des financements pour son combat mondialement diffusé

Le 11 mai prochain, Expedito Valin va combattre en MMA lors du gala Arès Fighting Championship 15. Un combat important pour le MMA réunionnais puisqu'il s'agit de la plus grande organisation française, devenue l'antichambre de l'UFC. Malheureusement, l'organisation ne prenant en charge que les combattants venus d'Europe, le champion appelle à la générosité des Réunionnais pour financer son voyage. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 17 Avril 2023 à 10:14





Le 11 mai prochain, lors du Arès Fighting Championship 15, le Portois va représenter le MMA réunionnais à Paris dans un combat qui promet de faire des étincelles face à Jimmy Vienot.



Si pour sa première sur la plus grande scène française, Expedito Valin évite d'affronter un spécialiste du combat au sol, le combat ne sera pas une partie de plaisir. Son adversaire est 7 fois champion du monde de boxe Thaï, 5 fois champion d'Europe et 5 fois champion de France.



Un combat difficile qu'Expedito Valin ne peut malheureusement pas préparer en toute sérénité. Si le combat est bien programmé, Expedito Valin et son équipe connaissent des difficultés d'ordre financier. En effet, l'organisation ne prend en charge que les billets d'avion pour les combattants venus d'Europe continentale.



Afin de pouvoir financer le voyage pour son entraîneur et lui, Expedito Valin recherche des sponsors et a S'il n'a plus rien à prouver dans le monde du Muay Thaï, Expedito Valin n'arrête pas pour autant de se lancer des défis. Le champion d'Europe de boxe Thaï a fait sa transition dans le monde des arts martiaux mixtes et s'apprête à faire ses grands débuts dans la plus grande organisation française de MMA.Le 11 mai prochain, lors du Arès Fighting Championship 15, le Portois va représenter le MMA réunionnais à Paris dans un combat qui promet de faire des étincelles face à Jimmy Vienot.Si pour sa première sur la plus grande scène française, Expedito Valin évite d'affronter un spécialiste du combat au sol, le combat ne sera pas une partie de plaisir. Son adversaire est 7 fois champion du monde de boxe Thaï, 5 fois champion d'Europe et 5 fois champion de France.Un combat difficile qu'Expedito Valin ne peut malheureusement pas préparer en toute sérénité. Si le combat est bien programmé, Expedito Valin et son équipe connaissent des difficultés d'ordre financier. En effet, l'organisation ne prend en charge que les billets d'avion pour les combattants venus d'Europe continentale.Afin de pouvoir financer le voyage pour son entraîneur et lui, Expedito Valin recherche des sponsors et a lancé une cagnotte Leetchi afin de récolter 5000 euros.

Mettre La Réunion sur la carte mondiale du MMA



En dépit de cette difficulté, l'enjeu derrière ce combat est primordial pour le développement du MMA à La Réunion. Arès Fighting Championship est une organisation dirigée par Fernand Lopes, l'entraîneur de Cyril Gane et de Nassourdine Imavov, dont la réputation est mondiale.



Le combat sera diffusé sur Canal + pour la France, mais également sur l'UFC Fight Pass, la chaîne de l'UFC diffusée dans le monde entier. Une exposition mondiale qui sera probablement suivie par les dirigeants de l'UFC, qui recrutent abondamment les sportifs français combattant à Arès.



Une occasion en or pour le MMA réunionnais de montrer au monde qu'il existe et une occasion pour Expedito Valin de décrocher de futurs contrats beaucoup plus lucratifs.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur