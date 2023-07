A la Une . MMA : Anthony Morel va effectuer ses débuts pros à Hexagone MMA

A 30 ans, le Réunionnais va effectuer son premier combat pro le 28 juillet prochain sur la même carte que le célèbre Youtubeur Greg MMA. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 22 Juillet 2023 à 14:26

Si Anthony Morel s'était rendu au célèbre MMA Factory il y a quelques semaines pour s'entraîner aux côtés de Cyril Gane, ce n'était pas pour le plaisir. Big Morel était bien décidé à débuter sa carrière professionnelle dans le monde des arts martiaux.



Pour sa grande première, il a signé un contrat de 3 combats avec l'organisation Hexagone MMA. Il n'a pas encore d'adversaire désigné.



Ce premier combat du poids lourd réunionnais doit avoir lieu le 28 juillet prochain à l'arène d'Orange. Un lieu de prestige pour une carte qui va attirer le regard des fans français. En effet, Grégory Bouchelaghem, plus connu sous le pseudo de Greg MMA, va faire son retour à la compétition et sera la tête d'affiche de l'événement.



Anthony Morel ne possède pas encore les grades de la FMMAF nécessaires pour combattre en professionnel. Néanmoins, son titre de champion de France de lutte lui a permis de passer un examen auprès d'un cadre de la fédération pour avoir l'autorisation d'entrer dans la cage. Examen qu'il a largement réussi.



Anthony Morel peut avoir de grands espoirs de rejoindre d'ici peu l'UFC. En effet, la catégorie poids lourds de la Big League étant un peu vide de combattants, une série de 3 victoires pourrait lui ouvrir les portes de l'octogone, comme ce fut le cas pour Cyril Gane.





