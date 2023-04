A la Une . MIKL veut sortir de la "friendzone" mais de qui parle-t-il ?

Le chanteur réunionnais MIKL a dévoilé son dernier clip "Ambiancé" après de nombreux mois de silence. Le zoukeur revient avec une chanson très énergétique et nous raconte une relation qui n'a pas atteint le stade amoureux malgré ses souhaits. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 22 Avril 2023 à 15:32



MIKL a publié un nouveau clip ce vendredi 21 avril 2023. "Ambiancé" marque le retour du zoukeur avec sa première vidéo depuis le début de l'année.



Le chanteur raconte l'histoire d'un amour caché, une relation fusionnelle entre deux personnes, qui semblent parfaits l'un pour l'autre selon leur entourage. Mais lui, reste bloqué dans la "friendzone" et espère en être délivré pour vivre heureux avec sa "re-sta" qui a le charisme de Beyoncé. Mais de qui peut-il bien parler ? Le mystère reste entier.



