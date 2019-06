Communiqué MEDEF Business Awards 2019 : Ravate primé pour ses actions sociales, sociétales et environnementales Jeudi 27 juin 2019, Sainte-Marie : Le groupe Ravate faisait partie des entreprises qui se sont illustrées pour leur engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

RRDD, le pôle créé par l’établissement pour piloter les actions sociétales et environnementales dans l’ensemble de ses enseignes, a été primé dans la catégorie 10-19 salariés aux MEDEF Business Awards (MBA). La cérémonie de la remise des trophées s’est tenue, le jeudi 27 juin 2019, au Cinépalmes à Sainte-Marie.



Cette récompense symbolise les efforts entrepris par toutes les équipes pour mener des actions durables au quotidien, souligne Nabeel Patel, responsable RSE du groupe qui gère le pôle RRDD.



« Nous sommes extrêmement fiers et heureux de voir que les actions pilotées au sein du Groupe Ravate par RRDD portent leurs fruits. Nous ne sommes pas seulement une société familiale mais citoyenne. Notre devise aujourd’hui est celle d’être utile à soi et aux autres. L’humain est le pilier de notre développement économique. Pour nous, l’économie circulaire doit représenter un réel sens pour l’entreprise et ses collaborateurs à travers l’élaboration d’un projet et des actions durables.



« J’aimerais remercier toutes les équipes qui s’engagent au quotidien à mener des opérations durables, dont Blast Réunion qui a aidé à préparer ce dossier », ajoute-t-il.



Pour Nabeel Patel, cette reconnaissance des MEDEF Business Awards vient souligner l’engagement du groupe pour des actions efficaces et pérennes. Ravate s’est en effet engagé depuis quelques années déjà dans la mise en place de diverses initiatives RSE, notamment la plantation de 10000 arbres sur les hauts de la Grande Chaloupe, le développement de l’emploi dans les quartiers en difficulté en signant le Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises (PAQTE) ou encore la campagne de sensibilisation à la dengue avec le slogan « Pouack a li avan li pik a ou ».



« Certains de nos produits s’insèrent aussi dans cette même logique. Par exemple, les palettes, qui sont issues de nos magasins, sont transformées en meubles par une ressourcerie et redirigées ensuite dans nos magasins pour la revente. En outre, nous commercialisons aussi du bois labellisé PEFC et adhérerons au tri à la source des 5 flux », poursuit le responsable RSE du groupe Ravate.



Afin de récompenser les entreprises/associations ayant réussi à s’engager dans une démarche globale de RSE, le MEDEF Réunion a proposé aux entrepreneurs/représentants 39 associations de La Réunion un concours dont le périmètre repose sur trois des cinq piliers du label RSE local « Efficience ». Il s’agit du premier label créé par le Cluster GREEN dans l’optique d’accompagner les entreprises/associations régionales à répondre aux enjeux sociétaux du territoire.



Les trois piliers définis étaient : Qualité de vie au travail, Attractivité et ancrage territorial et Progrès environnemental. L’objectif est de récompenser la construction et le pilotage d’actions vertueuses en lien avec la RSE.



Pour Didier Fauchard, le président du MEDEF Réunion, « c’était un réel honneur de remettre un trophée à la jeune génération du Groupe Ravate. C’est un signal fort qui est transmis aux générations de demain » a déclaré Monsieur Fauchard.



Les Trophées MBA ont pour objectifs d’encourager et de valoriser les entreprises ou associations de La Réunion sur une thématique définie annuellement en fonction des attentes exprimées par les entreprises/associations sur le terrain.



Cinq trophées étaient décernés selon l’effectif des entreprises/associations :

1. « moins de 10 salariés »

2. « de 10 à 19 salariés »

3. « de 20 à 49 salariés »

4. « 50 salariés et + »

Un trophée « coup de coeur du jury »





