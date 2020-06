Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION MDPH : reprise de l’accueil du public à compter du 15 juin 2020





L’accueil sans rendez-vous se tiendra du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 sur nos sites de Saint Denis et Saint Pierre.



La plus grande attention est portée aux mesures des protections sanitaires tant des agents que des usagers. C’est pourquoi l’usager devra obligatoirement porter un masque, se désinfecter les mains et se munir d’un stylo avant d’être accueilli dans nos halls d’accueil (deux personnes à la fois au maximum).



Nous maintenons notre politique d’accueil téléphonique renforcé pour nos usagers pour les missions d’information et de conseil : numéro vert 0800 000 262 ou mail



Pour faciliter les démarches de usagers, il sera toujours possible de retirer ou déposer les formulaires de demande devant nos bâtiments.

