Communiqué MDPH : 3e enquête de satisfaction auprès des personnes en situation de handicap et leurs familles

Du 3 octobre au 16 décembre 2022, la MDPH de La Réunion lance sa 3ème campagne

d’enquête de satisfaction auprès des personnes en situation de handicap et leurs familles. Cette enquête va permettre aux usagers de donner leur avis de manière totalement anonyme afin d’améliorer la qualité de service de la MDPH. Par N.P - Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 à 11:49

Le communiqué :



Usagers, votre avis sur la MDPH est important ! Votre avis nous intéresse. Il permettra à la MDPH d’améliorer davantage la qualité de son service public. Vous pouvez vous exprimer librement en répondant de façon anonyme à 10 questions en ligne à l’adresse www.mamdph-monavis.fr. Vous avez aussi la possibilité de répondre au questionnaire sur papier. Des exemplaires sont disponibles dans les services d’accueil de la MDPH à Saint Denis et à Saint Pierre.



Les résultats de cette enquête seront publiés sur le site de la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie (CNSA).



Une action complémentaire sur l’accès aux soins de nos usagers Durant cette campagne, la MDPH en tant que partenaire de la Charte Romain Jacob, incitera également ses usagers à répondre à une autre enquête anonyme sur l’accès aux soins des personnes vivant avec un handicap (



