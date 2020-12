A la Une .. MCBOX s'arrête acheter un ballot letchis dans son dernier clip

Le premier chanteur réunionnais à décrocher un disque d'or (streaming) vient de diffuser une chanson sur les plateformes de streaming. Il met en avant un élément très important de la culture réunionnaise, surtout en cette période de fin d'année... Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 07:46 | Lu 845 fois





MCBOX, qui a signé avec Universal cette année, a publié jeudi soir un single extrait de la deuxième compilation de son label local, "Run Hit".



Le chanteur évoque comme à son habitude l'adversité à laquelle il fait face, mais aussi l'amour fort qu'il a pour sa mère. Le clip montre notamment des images tournées lors de ses quelques semaines passées à Paris pour des promotions de son EP, notamment à SkyRock FM.



Mais dès le début de la vidéo, une scène marque plus que les autres. MCBOX sort d'une voiture de luxe pour s'arrêter à un vendeur de fruits et légumes. Alors qu'il en sort avec son sachet de letchis, il retrouve son acolyte de toujours, St-Unit.



Des choix de lieux de tournage parfois surprenants



Ce n'est pas la première fois qu'un clip mettant en scène MCBOX et St-Unit est tourné dans des décors pour le moins inattendus.



Oui, il y a eu "



