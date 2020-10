MCBOX est inconsolable dans "Jamais"

C'est le moment de mettre La Réunion en lèr pour MCBOX. Le chanteur originaire de Saint-Joseph a obtenu un disque d'or pour "Au Revoir". Après avoir signé avec Universal il y a quelques mois, il est en pleine tournée promotionnelle en métropole. Et c'est le moment que le protégé de VJ Awax a choisi pour sortir son nouveau titre "Jamais".



Fidèle à lui-même et à la recette qui a fait son succès, MCBOX chante l'amour comme il sait le faire et parle notamment de peines de coeur. Le tout, seul, à la Plaine des Sables.









Après son acolyte St-Unit qui a sorti son EP "Pharaon Noir" la semaine dernière, MCBOX mettra le sien "Insulaire" en ligne vendredi prochain.