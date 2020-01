MAURICE: samedi 01h15: agravation immintente du temps notamment sur le Nord

➡️ L'animation Météosat haute résolution montre que des bandes actives situées à proximité du centre de la tempête modéréeont commencé à toucher le Nord de Maurice.Ces bandes progressent actuellement vers le centre de l'île alors que le centre depasse en ce moment au large de Cap Malheureux.Les vent forts se trouvent au Nord du centre et donc plus loin de Maurice mais de fortes rafales sous les pluies sont probables notamment sur le Nord.➡️ Des pluies fortes avec orages sont probables pouvant occasionner des inondations localisées notamment sur la moitié Nord de l'île.🌊 La mer est très forte et les sorties sont très vivement déconseillées.➡️➡️ Soyez prudents!