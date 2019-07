MAURICE: rafales supérieures à 100km/h à Port Louis et à la Montagne des Signaux!

MAURICE

Bonsoir toutes et tous!

zone perturbée "01/96S"

5: Special Weather Bulletin/ MMS Vacoas.

2019 JUILLET 24 17h40le MMS/VACOAS rapporte ce jour des rafales supérieures à 100km/h à Port Louis. Non seulement à la station de la Montagne des Signaux qui est très exposée mais aussi auNotons également de fortes rafales atteignant 80km/h à 4Bornes, 74km/h à Vacoas et 72km/h au Morne.cet alizé très vigoureux va persister demain. Il est le résultat de l'effet combiné de l'anticyclone au Sud-Sud Est des Iles Soeurs et de laqui se trouve loin à l'Est de Rodrigues. On pourra encore attendre des rafales comprises entre 80 et 100km/h dans la région de la capitale mauricienne demain Jeudi.à noter que MMS a émis un bulletin spécial pour Rodrigues concernant les vents forts et la forte houle.Mais à ma connaissance aucun bulletin spécial n'a été émis pour Maurice.soyez prudents et ne sortez pas en mer.Wed, Jul 24, 2019L'effet combiné d'un anticyclone au Sud des Mascareignes et la perturbation tropicale au Nord Est de Rodrigues occasionne un temps très venteux dans la région et une mer très forte avec des vagues de l'ordre de 4 metres 50 en haute mer.Le vent soufflera du sud-est à une vitesse moyenne de 45 km/h avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h aux endroits exposés.Il est conseillé au public:i) de se mettre à l'abri des objets sensibles aux effets du vent.ii) d'éviter les manoeuvres sur les toits des bâtiments et d'autres structures en hauteur.iii) d'être très prudent sur les routes en raison de vent de travers.iv) de ne pas s'aventurer en haute mer ainsi que dans les lagons.-----------------------------------------------------------------------------Cheers,Patrick Hoareau.