MAURICE/REUNION: encore humide localement cette nuit et lundi avant un temps plus sec et un peu plus frais à partir de Mardi

Bonsoir la Réunion et les Ziles!

LA MER devient houleuse en cours de journée de Lundi. Les sorties en haute mer pour les plaisanciers et pêcheurs deviennent à nouveau déconseillées.

TENDANCES POUR LA NUIT PROCHAINE ET DEMAIN LUNDI MATIN

REUNION:

21h11: Image radar de Trou Aux Cerfs: poussés par les alizées des nuages porteurs d'averses touchent localement les Iles Soeurs. Crédit image MMS.2019 MAI 05 21h MascareignesPoussés par les vents d'est les nuages porteurs d'averses sont encore relativement nombreux sur la zone des Iles Soeurs surtout à l'est de MAURICE. L'atmosphère devrait devenir moins humide à partir de demain après midi.les régions littorales allant de Saint Philippe à Saint Denis en passant par Saint Benoît seront exposées à des passages d'averses en seconde partie de nuit prochaine et demain matin. Les hauteurs comme Salazie, la Plaine des Palmistes et le volcan sont exposées aussi.Réveil au calme et sous le soleil dans l'ouest et le sud.Minimales attendues: St Gilles/Le Port/Saint Pierre: 23°, St Denis, St Benoit, Ste Rose: 22°, Cilaos: 12°, BMurât: 11°, Bellecombe et Maïdo: 8°Sur ce je vous souhaite une douce nuit.A demain si vous le voulez bien.Cheers,Patrick Hoareau.