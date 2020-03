Météo MAURICE: Avis de Fortes Pluies émis par MMS/Vacoas

Animation satellite(13h) qui montre les nuages actifs prendre d'assaut Maurice par l'Ouest. BULLETIN DE MMS/VACOAS

AVIS DE FORTES PLUIES POUR MAURICE ÉMIS A 13H30 CE SAMEDI 07 MARS 2020 VALABLE JUSQU'A 22H00 CE SOIR.



Un avis de fortes pluies est en vigueur à Maurice.



Des nuages actifs associés à la zone d'instabilité venant de l'ouest influencent le temps sur l' île, occasionnant des averses généralisées.



Ces averses seront modérées à localement fortes accompagnées d'orages.

Ces fortes averses provoqueront des accumulations d'eau dans certains endroits.



Un avis de fortes pluies est en vigueur à Maurice.



Ils est fortement conseillé au public d'éviter les abords des rivières et autres cours d'eau qui pourraient entrer en crues.



La visibilité sera considérablement réduite durant les averses et surtout due à des poches de brouillard. Les usagers de la route sont priés d'être très prudents.



En cas d'orages, le public est conseillé de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres.





➡️ Soyez prudents sur les routes!



➡️ Les publications sont actualisées et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site



➡️Des nuages actifs associés à la zone d'instabilité venant de l'ouest influencent le temps sur l' île, occasionnant des averses généralisées.Ces averses seront modérées à localement fortes accompagnées d'orages.Ces fortes averses provoqueront des accumulations d'eau dans certains endroits.Ils est fortement conseillé au public d'éviter les abords des rivières et autres cours d'eau qui pourraient entrer en crues.La visibilité sera considérablement réduite durant les averses et surtout due à des poches de brouillard. Les usagers de la route sont priés d'être très prudents.En cas d'orages, le public est conseillé de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres.➡️ Soyez prudents sur les routes!➡️

PATRICK HOAREAU Lu 150 fois







Dans la même rubrique : < > MAURICE: fort risque orageux ce samedi après-midi surtout pour la moitié Ouest [Météo France] La Réunion en vigilance Orages