MARMAY'S AN L'AIR

Cet événement sera également l'occasion de valoriser la création artistique par l’intermédiaire de deux artistes issus d'horizons bien différents : Hervé DARMENTON ACHDÉ, célèbre dessinateur de Lucky Luke et Jean-Bernard GRONDIN.

Le premier réalisera une œuvre originale de 4 pages mettant en scène un petit cow-boy « créole » et son cerf-volant. Jean-Bernard Grondin, artiste né et vivant à la Réunion, proposera quant à lui une série de masques volants inspirés d’un travail réalisé entre 1995 et 2000 et une performance intitulée Holi-Volant ou il utilisera des projections de couleurs...