MAM Ti loun : Une offre complémentaire en matière de mode d’accueil de jeunes enfants à Saint-Gilles-les-Hauts

« C’est un plaisir d’accueillir des enfants dans cette résidence », salue une habitante du quartier très heureuse d’accueillir les nouveaux petits pensionnaires de l’Impasse des Aupébines à Saint-Gilles-les-Hauts. En effet, la structure, très colorée et pensée spécialement pour les enfants, accueillera prochainement ses petits pensionnaires âgés de 2 mois et demi jusqu’à 6 ans dans un cadre agréable. De la crèche à la garderie périscolaire, la MAM Ti Loun mise également sur une amplitude horaire qui permet d’accueillir 9 enfants simultanément de 6h à 18h30. Elle complète ainsi parfaitement l’offre en matière de mode d’accueil de jeunes enfants et de garderie périscolaire comme le précise Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, « La MAM est un levier économique et social important qui emmène plus de force dans l’offre en matière de mode d’accueil de jeunes enfants dans ce quartier de Saint-Gilles-les-Hauts.



Aussi, pour cette initiative, je salue les trois assistantes qui ont porté ce projet jusqu’à son aboutissement ». Au programme, la MAM Ti Loun proposera aux futurs pensionnaires des activités de plein air, manuelles, contes et sorties pour les marmailles. Des places sont encore disponibles, pour plus de renseignements contactez la MAM Ti Loun au 0692 94 73 74.