MA RSS : Lauriana et Meilyne ramènent le trophée National Enactus à La Réunion

Lauriana et Meilyne ramènent le trophée National Enactus à La Réunion

Publié le Mercredi 8 Juin 2022





L’Académie participe pour la première fois au concours national Enactus qui a pour ambition de valoriser les projets des élèves des lycées professionnels. L’innovation pédagogique menée dans les différents établissements permet d’ouvrir le champ des possibles. A travers la participation des élèves réunionnais à ce concours national, l’objectif était de permettre aux jeunes de trouver leur place dans la société grâce à l’école, via un parcours qui leur ressemble.



Après une année d’accompagnement 3000 lycéens travaillant en équipe ont imaginé des solutions pour impacter positivement leur territoire. A la Réunion, lors du salon MA RSS qui a eu lieu au lycée Vue belle le 28 avril, 20 lycées professionnels ont présenté des projets autour de l’ESS. Une équipe est ressortie gagnante avec le projet « On Sex’Prime ». Ce projet est la création d’une valise pédagogique dans la laquelle on peut retrouver 17 jeux créés par les élèves du lycée Vue belle pour parler de l’Education à la Sexualité. Ce projet a remporté les faveurs des acteurs de l’ESS présents au salon MA RSS(Ma Réunion Sociale et Solidaire).



« Parce que soutenir la jeunesse dans ses idées est essentielle pour leur confiance et leur développement, j’ai décidé de mettre en place un partenariat avec une association nationale afin que nos élèves de l’Académie de la Réunion puissent concourir à un concours national. Le salon Enactus valorise depuis une dizaine d’années les projets des lycéens qui pensent à construire un monde plus juste, plus inclusif et plus durable. Les élèves des lycées professionnels ont du talent à nous de les valoriser » nous rapporte Sabine Montrouge, professeure au Lycée Vue belle.



« Rapprocher les acteurs de l’ESS pour permettre aux élèves de mieux appréhender le monde professionnel et l’entrepreneuriat est un objectif absolu. Donner aux jeunes la possibilité de mieux se connaître, de déterminer leurs forces, leurs envies, donner aux professeurs les outils ; les former et reconnaître leurs compétences, voilà les forces de notre manifestation nationale » selon Ernestine Gautier, représentante de l’association Enactus. Pour sa première participation les élèves de La Réunion ramène le premier national.