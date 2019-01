M850i NIGHT SKY : Avec des fragments de météorites !

Le département de personnalisation BMW Individual a en effet réalisé un exemplaire unique du récent coupé 850, à l'intérieur duquel il a inséré un matériau plus que rare à certains endroits. Le placage à la base de la console centrale, la molette du système iDrive, le bouton de démarrage, de même qu'une partie du pommeau du levier de vitesses, sont ainsi constitués de fragments de météorite.Ce n'est pas par hasard si ce modèle a été présenté dans la nuit du 3 au 4 janvier. En effet, une intense pluie de météores a fait étinceler le ciel. Ces étoiles filantes sont liées au passage de la Terre sur l'orbite de l'astéroïde 2003 EH. Ses fragments sont attirés par notre planète et finissent par brûler en entrant dans notre atmosphère. Il arrive parfois que de plus gros morceaux se frayent un chemin à travers notre bouclier protecteur. Ils tombent alors sur le sol sous forme de météorites.