"M. Whisky" l'escroc aux 100 victimes condamné à 4 ans de prison

Il comparaissait la semaine dernière devant le Tribunal Correctionnel à Champ-Fleury. L'escroc Fabrice Constant a finalement été condamné.



Société fictive, vente d'alcool, de champagne, promesses de construction de bungalows à Maurice, la palette d'escroqueries est large. Dès 2001, Fabrice Constant est condamné pour e scroquerie, abus de confiance, vol et fraude.



Il disparait dans la nature après avoir été incarcéré et ensuite placé sous contrôle judiciaire en 2015. Commence alors la cavale et retour à la case prison en 2017.



Sauf que pendant ce temps, il a repris ses activités d’escroc professionnel grâce à une société fictive, MCABR qui fournissait de l’alcool et plus particulièrement du champagne.



300.000 euros d'escroqueries diverses, une centaine de victimes, l'addition est salée et même la femme de l'escroc devient sa victime.



Les déboires de Fabrice Constant avec la justice ne sont pas terminés car en plus de sa condamnation à quatre années de prison, il est actuellement mis en examen dans deux autres dossiers différents et pour des faits similaires.