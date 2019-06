A la Une .. M.Whisky à nouveau condamné pour escroquerie et abus de confiance





Devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi, Fabrice Constant n’était pas le même. Jugé pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance, en récidive même si ces faits sont antérieurs aux autres, il encourait 10 en de prison. Discret malgré son physique imposant, les magistrats peinaient à l’entendre. "Je reconnais et je regrette, a-t-il déclaré, c’est une période que j’assume". "Retournez vous, lui commande le président d’audience, ceci est une infime partie des gens que vous avez escroqués. Vos explications sont un peu courtes".



"J’essayais d’être un chef d’entreprise, je voulais travailler", répète-t-il à plusieurs reprises. En effet, Fabrice Constant est gérant d’entreprises dans l’alimentation surgelée et les matériaux de construction. Mais il s’agit de sociétés sans activité réelle et avec une apparence de solvabilité. Sa technique : commander des produits avec des fournisseurs puis leur fournir des chèques sans provisions ou ne pas régler les commandes, tout simplement. Il proposait par la suite du matériel de construction ou, souvent, de l’alcool pour les grandes occasions, se faisait payer, et ne livrait jamais. Ses prix défiaient toute concurrence ; c’est cela qui appâtait ses clients.



Une victime, qui se voyait construire sa maison au Tampon, a finalement perdu 50.000 euros. Une autre dame a dépensé 2400 euros pour l’alcool prévu pour son mariage, sans jamais voir la marchandise. Une société de nourriture pour bétail a quant à elle perdu 71.000 euros suite à des commandes de plusieurs milliers de sacs "payés" avec des chèques emploi service. Achetés à 11 euros le sac, il les revendaient à 10 euros. Il faisait encore mieux avec les bouteilles de whisky: 10 euros la bouteille habituellement vendue à 15 euros. En revendant à perte, il est certain que ses prix étaient très attractifs.



Son avocat, Me Mickaël Nativel avoue "avoir de la peine" pour les parties civiles avant de les mettre en garde : "Il faut faire attention quand on achète un produit à si petit prix. Comme on dit en Créole, bon marché i coûte cher".



Mais si Fabrice Contant a pu entourlouper près de 200 victimes dont des entreprises qui ont l’habitude des affaires, c’est qu’il devait être sacrément bon. Son casier judiciaire compte 13 mentions depuis 2002 : escroquerie, vol, abus de confiance. Un premier séjour en prison entre 2002 et 2003 puis un deuxième entre 2012 et 2013 ne lui avaient manifestement pas servi de leçon. Quatre jours après sa sortie du deuxième, il commandait les fameux sacs d’aliments pour animaux.



"Là, c'est bon là", assurait-il ce vendredi, ce qui a eu le mérite de faire rire les parties civiles présentes. Il a finalement été condamné à 6 ans de prison et une interdiction définitive de monter ou gérer une entreprise. Au lieu de sortir en 2021, il ne pourra être libéré qu'en 2027.





