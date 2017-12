Une chanson idéale pour la féerie des fêtes de fin d'année…Lysa Folio a dévoilé ce 21 décembre 2017 son nouveau clip, un cover du célèbre Beauty and the Beast. Dans un décor enchanteur, la voix sublime de la Réunionnaise nous emporte dans son univers, sur des notes de harpe et de piano. On vous laisse découvrir :



