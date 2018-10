Lyon: un nourrisson dans le coma après avoir ingurgité du cannabis

Un nourrisson de 10 mois est dans le coma après avoir avalé du cannabis, révèle "20 Minutes Lyon".



Le bébé était déjà dans le coma lorsque ses parents l'ont amené à l'hôpital.



Arrêtée et interrogée par la police, la mère âgée de 33 ans a été relâchée, alors que le père, âgé de 48 ans, a été placé en garde à vue. Il a reconnu être un consommateur régulier de cannabis, expliquant que le bébé en avait ingurgité accidentellement.



Les jours du bébé ne sont plus en danger.



Libéré à l’issue de sa garde à vue, son père a été convoqué devant la justice en mars prochain. Il devra répondre d'"administration de substances nuisibles et soustraction par un parent à ses obligations légales".