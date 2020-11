National Lyon : Un prêtre orthodoxe grièvement blessé par balle, l'auteur en fuite

Un homme a pris la fuite après avoir grièvement blessé un prêtre orthodoxe, de nationalité grecque, en lui tirant dessus à deux reprises au moyen d'un fusil à canon scié. Le pronostic vital du prêtre est engagé. Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 31 Octobre 2020 à 19:47 | Lu 2216 fois

Il était 16h lorsqu'un prêtre orthodoxe de nationalité grecque a été grièvement blessé par balle cet après-midi à Lyon. Il s'est fait tirer dessus au fusil à canon scié, au moment où il fermait son église, rue Saint-Lazare. Son pronostic vital est engagé. L'auteur, qui a tiré deux coups de feu, est en fuite.



"Un événement est en cours à proximité du secteur Jean-Macé, dans le VIIe arrondissement à Lyon", a indiqué sur Twitter le ministère de l'Intérieur. "Les forces de sécurité et de secours sont sur place". "Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités", est-il précisé.



Ces faits surviennent deux jours après l'attaque de la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de Nice, où trois personnes ont été tuées par un assaillant islamiste de nationalité tunisienne, armé d'un couteau. Deux des victimes avaient été profondément égorgées, tandis que la troisième, une femme de nationalité brésilienne, avait succombé après avoir pris la fuite, le corps lardé de coups de couteau.



