Lyon: Perquisitions chez Gérard Collomb et à la mairie pour soupçons de détournement de fonds publics

Le domicile du maire lyonnais Gérard Collomb, ainsi que la mairie de Lyon, ont été perquisitionnés ce mercredi matin.



Ces perquisitions ont eu lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire sur des soupçons de détournement de fonds publics au profit de l'ancienne compagne de Gérard Collomb, révèle Le Parisien.



Cette enquête ouvert par le Parquet national financier (PNF) a été dévoilée mardi par Le Canard Enchaîné. Elle ferait ainsi suite à la publication d'un rapport de la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes.



Selon le Canard Enchaîné toujours, "Gérard Collomb aurait fait bénéficier son ex-compagne Meriem Nouri de plusieurs emplois municipaux depuis plus de vingt ans".



"Le montant des détournements présumés, entre 2009 et 2018, est estimé à 500 000 euros", confie de nouveau Le Parisien.



Dans un communiqué de presse, le maire de Lyon a répondu à ces accusations dès mardi soir, en apportant nombre de précisions sur les emplois de son ex-compagne. Il ajoute "je ne peux donc que m’étonner, alors que les conclusions de l’enquête administrative ne sont toujours pas connues, qu’on ait pu diffuser des informations tant inacceptables qu’intolérables et déjà largement propagées".