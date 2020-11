A la Une . Lyna Boyer est la nouvelle Miss Réunion

La Possessionnaise succède à Morgane Lebon et représentera l'île à Miss France. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 31 Octobre 2020 à 19:51 | Lu 12230 fois

Lyna Boyer est âgée de 21 ans et mesure 1,73m. Originaire de La Possession, elle est en 3e année Licence Management. Elle a été sacrée Miss Réunion 2020 après avoir été première dauphine de Miss Réunion 2017.



Sa première dauphine est Emma Manerouck et la deuxième dauphine est Camille Gavaudan.















Publicité Publicité