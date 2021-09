A la Une . Lycées : Deux autres centres éphémères de vaccination vont ouvrir dans l'Est et l'Ouest

La rectrice de la région académique de La Réunion a fait le point sur la rentrée scolaire à La Réunion en direct sur Zinfos974. Chantal Manès-Bonnisseau évoque les conséquences de la crise sanitaire sur les élèves, les professionnels et les établissements scolaires. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 2 Septembre 2021 à 18:15

Chantal Manès-Bonnisseau a dressé le bilan du déroulement de la rentrée scolaire, trois semaines après le retour de 211 000 élèves et 24 000 personnels en classe. "La situation est maitrisée dans l’académie", a-t-elle résumé.



Le protocole sanitaire "connu et éprouvé", auquel ont été ajoutés des dispositifs comme les campagnes de tests salivaires, les autotests et une offre de vaccination à partir 12 ans, ont permis une rentrée réussie, d’après la rectrice.



A l’instar du préfet et de la directrice de l’ARS, Chantal Manès-Bonnisseau a cependant regretté le faible taux de vaccination qui explique un maintien à domicile lors de cas positifs pour "un temps trop long".



L’académie de La Réunion a ainsi été la première à installer des centres éphémères de vaccination devant des lycées, la semaine dernière devant le lycée Leconte de Lisle puis devant le lycée Lepervanche au Port, puis ce jeudi matin et ce mercredi au Tampon, suscitant des manifestations de parents d’élèves et de militants antivax. Pour autant, deux autres établissements scolaires dans l’Est et l’Ouest se sont portés volontaires pour accueillir en septembre et octobre des centres éphémères.



Pour les chiffres, à ce jour, 23 % des 12-17 ans disposent d’un schéma vaccinal complet, 42 % pour les 15-18 ans, alors que le taux est de presque 70 % au national pour la tranche des 15-24 ans. " Trop peu", a jugé Chantal Manès-Bonnisseau en insistant pour une progression de la vaccination.



Cette semaine, 81 classes sont fermées dans le premier degré. Dans le second degré, 102 collégiens, 67 lycées et 6 personnels sont isolés à domicile en raison du suivi du protocole.



La rectrice a rappelé qu’il n’y avait pas de fermeture de classe pour les collégiens et lycéens. Le maintien en classe se fait en fonction des résultats, du schéma vaccinal et du respect des gestes barrières des élèves.



"Dans tous les cas, le maintien de la continuité pédagogique se fait avec l’appui des outils numériques sur lesquels nous avons progressé", a indiqué la rectrice. Les parents ayant également "leur part à prendre en incitant les enfants à ne pas relâcher les efforts ".



Enfin, Chantal Manès-Bonnisseau a tenu à rappeler que les élèves en stage en entreprise ont les mêmes obligations sanitaires que les salariés. Des obligations pour les mineurs qui entreront en vigueur dès le 30 septembre prochain. La rectrice les incite ainsi à "profiter de l’opportunité de vaccination offerte".

embed live :