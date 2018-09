Lycéens mortellement fauchés à St-André: Le chauffeur de 19 ans condamné à 3 ans de prison

C’est un jeune homme de 19 ans qui se trouve devant de tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce jeudi pour des faits plus que dramatiques. Loïc est responsable de la mort de deux lycéens. Également dans le box des accusés, Dylan, son dalon qu'il suivait en voiture, avant de faucher les trois jeunes.



C’est le 25 septembre dernier qu’Alicia Grondin et Giovanni Boyer, 16 et 17 ans, ont été percutés à la sortie du lycée Sarda Garriga à Saint-André par une Audi A3. Un troisième adolescent avait été grièvement blessé. Loïc, alors âgé de 18 ans, se trouvait au volant du véhicule et roulait à une vitesse excessive : 91 km/h selon l'expertise, dans une rue limitée a 50. Dylan le précédait en Seat.



Ce jeudi après-midi, la salle du tribunal est remplie. 17 parties civiles. Une audience tendue et marquée par la tristesse des proches des victimes. Les deux prévenus n'ont cessé d'exprimer leurs regrets. "Moi je suis jeune et j'ai la mort de deux jeunes sur la conscience", a concédé l'un d'eux. Ils venaient tout juste d'avoir leur permis. Loïc était au volant de la voiture de son père. Véhicule qui lui avait été confisqué par ses parents parce qu'il avait tendance à "rouler trop vite".



Les deux prévenus "s'amusaient" au volant, pied au plancher



Ce jour-là, les deux jeunes hommes "s'amusaient et roulaient ensemble" lorsque le drame s'est produit. Sur les lieux de l'accident, aucune trace de freinage. Le jeune conducteur roulait pied au plancher. Les adolescents ont été heurtés de plein fouet. Loïc avoue avoir peut-être "confondu le frein avec l'accélérateur".



Au bout d'un peu plus d'une heure 30 d'audience, le procureur a requis 6 ans de prison contre Loïc, le responsable de l'accident. Une peine non exemplaire, mais ferme. Ont été également requis, l'annulation de son permis pour 10 ans et l'interdiction de le repasser. 1 an de sursis a été requis contre Dylan, ainsi qu'une suspension de permis de deux ans et la confiscation de son véhicule, en guise d'avertissement.



Des réquisitions qui n'ont pas été suivies. Loïc a finalement été condamné à 3 ans de prison pour homicide involontaire. Il reste en détention. Son permis a été annulé pour une durée de 5 ans. Dylan écope quant à lui de 6 mois de sursis et d'une suspension de permis pour une durée d'un an.



Soe Hitchon sur place