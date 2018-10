Lycéens fauchés à St-André : Le parquet fait appel

Le 6 septembre dernier, Loïc G. était condamné à 3 ans de prison ferme pour avoir mortellement fauché deux lycéens et gravement blessé un troisième, alors qu’il faisait la pousse aux abords du lycée Sarda Garriga.



Comme l’indiquent nos confrères du JIR, le parquet fait appel de cette décision. Six ans de prison et dix ans d’interdiction de repasser le permis de conduire avaient été requis par le ministère public en première instance.



Un nouveau procès devrait donc se tenir dans les mois à venir.