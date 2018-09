Lycéens fauchés à St-André: Le chauffard devant la justice

Le 25 septembre dernier, deux adolescents perdaient la vie devant le lycée Sarda Garriga à Saint-André.



Cet après-midi-là, un chauffard au volant d'une Audi A3 perd le contrôle de son véhicule et fauche trois piétons. Deux décèdent et le troisième est gravement blessé. C'est le choc pour les familles et toute la communauté scolaire.



Le chauffard avait été appreçu roulant à vive allure quelques instants auparavant le choc, à près de 100 km/h dans une zone limitée à 50km/h.



Tout juste majeur au moment des faits, le conducteur est présenté devant ses juges aujourd'hui. Le tribunal correctionnel examine des faits d'homicides et blessures involontaires,

mise en danger de la vie d'autrui et conduite à une vitesse excessive.



À ses côtés, jugé pour mise en danger de la vie d'autrui, le compagnon de "pousse". Ce jour là en effet, les deux jeunes hommes se cherchaient, faisant vrombir leurs moteurs, rapporte le JIR.